Príncipe William parabeniza Argentina pela conquista do tricampeonato Mundial

Além de parabenizar, Príncipe William elogia Lionel Messi após final da Copa do Mundo contra a França

Que o Príncipe William (40) gosta de futebol, todos sabem. Então, o membro da realeza fez questão de parabenizar a Argentina e seu camisa 10 Lionel Messi (35) pela conquista do tricampeonato mundial neste domingo, 18. Além disso, aproveitou para demonstrar empatia com os vice-campeões, a França.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o Príncipe de Gales mandou uma mensagem de parabéns aos campeões, sem deixar de mostrar solidariedade para os derrotados. “Que final. Parabéns a Argentina e Messi. Condolências à França. Ambas as equipes jogaram brilhantemente”, escreveu ele.

Príncipe William parabeniza Argentina - Créditos: Reprodução / Instagram



Muitos famosos também celebraram a vitória de nossos vizinhos, mas o que mais chamou a atenção foi Daniel Alves, jogador que esteve convocado pelo Brasil para disputar a Copa do Mundo. “Eu não dou a mínima para o que me dizem… Cabrón Messi, essa p*rra de mundo te amou, a p*rra do futebol te ama e aqueles que amam futebol te respeitam e te parabenizam agora por este momento”, começou.

“Aproveite com sua família e com as p*tas que passam ao seu lado. Como brasileiro e como sul-americano, sei que isso é mais do que ganhar aquela copa. Viva o futebol e viva aqueles que amam esse esporte! Ah e só para completar, era ele quem sempre falava de Deus todo poderoso", completou.

Mulher de Lionel Messi celebra conquista da Copa do Mundo: ‘Que orgulho’

Quem comemorou bastante foi a esposa de Lionel Messi, a modelo argentina Antonela Roccuzzo. Através de seu perfil oficial no Instagram, ela parabenizou o maridão pela tão esperada conquista do tricampeonato da Argentina.

"Campeões mundiais! Não sei nem como começar… Que orgulho tão grande que sentimos por você Lionel Messi. Obrigado por nos ensinar a nunca abaixar os braços, que você tem que lutar até o final”, começou a modelo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

"Finalmente aconteceu, você é campeão do mundo, e nós todos sabemos o quanto você sofreu por tantos anos, o quanto desejava conseguir isso! Vamos argentina!”, completou Antonela Roccuzzo, seguida de diversas fotos.