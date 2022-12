Mulher de Lionel Messi celebra conquista da Copa do Mundo: ‘Que orgulho’

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, celebra conquista da Argentina na Copa do Mundo do Catar ao lado dos filhos e do marido

Neste domingo, 18, a Argentina conquistou o tricampeonato mundial durante a Copa do Mundo do Catar. Presente no estádio da finalíssima, a modelo Antonela Roccuzzo (34) celebrou muito a conquista de seu marido, o craque Lionel Messi (35), ao lado do jogador e dos três filhos. Nas redes sociais, ela mostrou a foto de quando entrou no campo de futebol para comemorar em família o momento especial na carreira do maridão. "Que orgulho", disse ela.

"Campeões mundiais! Não sei nem como começar… Que orgulho tão grande que sentimos por você Lionel Messi. Obrigado por nos ensinar a nunca abaixar os braços, que você tem que lutar até o final”, começou a modelo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

"Finalmente aconteceu, você é campeão do mundo, e nós todos sabemos o quanto você sofreu por tantos anos, o quanto desejava conseguir isso! Vamos argentina!”, completou Antonela Roccuzzo, seguida de diversas fotos.

Nos cliques, podemos ver a família Messi toda reunida com a taça da Copa do Mundo nas mãos. Em outra, os filhos do casal argentino estão juntos abraçados beijando o objeto tão desejado. Além de uma foto da própria modelo com a taça, podemos ver uma foto de dois dos três filhos deles sentados no banco de reservas segurando parte da rede do gol.

Veja a publicação de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, curtindo e celebrando a conquista da Copa do Mundo pela Argentina:

A história de amor de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo estão casados desde 2017. Eles se conhecem desde que são crianças. Ela é prima de um dos melhores amigos dele. Os dois acabaram se distanciando por conta da ida do atleta para a Espanha, quando foi contratado pelo Barcelona. Porém, seu namoro foi retomado durante uma viagem do argentino de volta para sua terra natal. Então, em 2009, se assumiram.

O casamento aconteceu oficialmente no dia 30 de julho de 2017, na cidade de Rosario, na Argentina, onde ambos nasceram. A celebração contou com a presença de muitos jogadores importantes na ocasião.