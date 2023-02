Príncipe William não teria procurado Harry após o lançamento do livro

Para William, Harry quebrou sua confiança com os diversos relatos íntimos contidos na obra

O príncipe William não teria feito nenhum esforço para falar com Harry após o lançamento do livro "O que Sobra".

Uma fonte do US Weekly ainda afirmou: "William acha que Harry é só fumaça e espelhos [quando as informações são confusas e querem disfarçar algo] e não é confiável. Ele está tentando seguir em frente. Teve uma grande quebra de confiança com o vazamento de certas histórias no livro".

Em um dos capítulos, Harry fala sobre o episódio em que se fantasiou com um uniforme nazista. Ele afirmou que William e a princesa Kate o encorajaram a vesti-la na festa a fantasia, em 2005.

Enquanto o livro não era lançado, Harry deu diversas entrevistas para programas de TV. No 'Good Morning America', ele foi questionado sobre o que a mãe, princesa Diana, acharia da relação conturbada dos filhos. "Acho que ela ficaria triste. Acho que ela olharia isso a longo prazo para saber que há certas coisas que precisamos passar para curar o relacionamento", respondeu.

Reconciliação?

Apesar de todos os conflitos, Harry já falou em diversas oportunidades que consideraria voltar a falar com o irmão e o pai, mas não há interesse por parte deles. "Eu não os reconheço, assim como eles provavelmente não me reconhecem", afirmou.