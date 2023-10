Príncipe William ficará “totalmente enojado” ao ver a série "The Crown", diz amigo

Um amigo do Príncipe William revelou que o filho do Rei Charles III vai ficar “enojado” ao assistir cenas da série “The Crown”

Nesta semana, uma revelação de um amigo próximo do Príncipe William chocou os admiradores da Família Real britânica. De acordo com o tabloide britânico The Daily Beast, o Príncipe de Gales ficará “enjoado” com algumas cenas da série “The Crown”, que retrata a vida da realeza britânica.

As cenas que foram desaprovadas por William estarão na sexta e última temporada da série, que será dividida em duas partes. A primeira parte vai ao ar no dia 14 de novembro e a segunda um mês depois, em 14 de dezembro.

A parte que chegará no mês que vem na plataforma de streaming Netflix mostrará o relacionamento da Princesa Diana com seu namorado Dodi Al-Fayed, e o trágico acidente de carro que levou a morte do casal. Na segunda parte, o foco é William e seu retorno para a escola após o falecimento da mãe.

Porém, apesar de retratar a morte de Diana, a série continuará mostrando a presença da eterna Princesa de Gales como um fantasma em diversas cenas. Esses trechos teriam incomodado William.

Em um deles, Diana surgirá falando com o Rei Chales III, seu ex-marido: “Obrigada pela forma que você esteve no hospital. Tão natural, tão quebrado – e bonito”. Em outra cena, Diana surgirá de mãos dadas com a Rainha Elizabeth II e dirá: “Desde quando todos conseguem lembrar, você nos ensinou o que significa ser britânico. Talvez seja hora de mostrar que você também está pronta para aprender”.

O amigo de William afirmou qual será a provável reação do Príncipe ao ver essas cenas: “É incrivelmente doloroso ter sua mãe explorada repetidamente dessa maneira espalhafatosa pela Netflix. Ele não vai assistir, mas ficará totalmente enojado com isso”.

“É bastante ridículo de qualquer maneira. Acho que o programa perdeu a credibilidade que tinha nos primeiros anos”, ainda disse a fonte próxima ao Príncipe. Uma pessoa que era próxima à Rainha Elizabeth II também comentou: “Graças a Deus ela nunca vai ouvir falar sobre isso”.

Novidades!

Apesar da polêmica, mais informações sobre a nova temporada de The Crown foram reveladas recentemente. Além de Príncipe William e sua esposa Kate Middleton serem retratados nos episódios finais da série, outras figuras também foram confirmadas.

A irmã da atual Princesa de Gales Kate Middleton, Pippa Middleton, marcará presença na última temporada da produção da Netflix. Pippa será vivida pela jovem atriz Matilda Broadbridge, que compartilhou a novidade em suas redes sociais.