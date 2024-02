Príncipe William fica com ciúme do irmão, Harry, diz jornalista. Saiba o motivo

Príncipe William não fica feliz com conquista do irmão, o príncipe Harry, e especialistas na realeza apontam crise de ciúme

A relação do príncipe William com o irmão, príncipe Harry, está abalada há algum tempo e ele até desenvolveu uma crise de ciúme. De acordo com o jornalista Robert Jobson, da ABC News, o futuro rei não ficou nada feliz ao ver uma conquista do irmão e ficou enciumado.

Tudo começou quando os Jogos Invictus, que foi criado por Harry, teve sucesso na mídia e também entre os patrocinadores. “Ele tem tido muito sucesso desde o início. Não sai barato, custa muito dinheiro, e Harry conseguiu continuar a arrecadar esse dinheiro ao longo deste período, o que é impressionante”, disse ele, já que a fundação foi criada em 2014.

Então, ele citou o ciúme de William. “Acho que houve um certo ciúme sobre o quão bem tudo correu. Acho que William ficou surpresa com o quanto isso foi um sucesso, com quanto dinheiro estava sendo investido nisso e com quantos governos estavam envolvidos”, afirmou.

Saiba como está a relação entre rei Charles III e príncipe Harry

Após receber a notícia do diagnóstico de câncer de seu pai, o rei Charles III, príncipe Harry retornou à Inglaterra para se reencontrar com o monarca. Após essa reunião, uma fonte próxima da Família Real comentou sobre a possibilidade dos dois se reconciliarem após a notícia.

Em entrevista ao site ET, a especialista real Katie Nicholl comentou sobre o reencontro entre pai e filho."Só podemos imaginar que foi um reencontro emocionante", afirmou a fonte, que ainda comentou sobre a possibilidade de reconciliação entre os dois. "O rei quer desesperadamente se reconciliar com Harry. Ele teria ficado extremamente aliviado e confortado pelo fato de Harry ter lhe visitado. Foi provavelmente emocionante e bastante difícil para ambos", opinou Kate.

A especialista ainda afirmou que rei Charles sempre quis resolver as coisas com o caçula, mesmo após os fatos revelados na autobiografia do príncipe. "Eu sei que, para Charles, a porta sempre esteve aberta, independentemente de algumas coisas que Harry escreveu [em seu livro]. Independentemente do que Harry tenha dito ou feito, ele ama seu filho", afirmou.

Katie ainda disse que a reconciliação se estende para sua nora, Meghan Markle, e seus netos, Archie e Lilibeth, de 4 e 2 anos. "Ele realmente quer ter uma relação com sua nora e seus netos. Acho que quando alguém tem um sério problema de saúde como esse, isso faz você reavaliar as coisas e eu acho que foi por isso que Harry pegou o primeiro vôo que pode", finalizou.