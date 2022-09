Príncipe William faz desabafo sobre funeral da Rainha Elizabeth II: “Vai ser difícil”

O Príncipe William desabafou com alguns apoiadores na frente da residência do Rei Charles III e comentou sobre o funeral de sua avó, Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 16h33

Nesta quinta-feira, 15, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) saíram da Sandringham House, residência do Rei Charles III (73), para cumprimentar alguns apoiadores que estavam do lado de fora dos portões.

Enquanto conversava com os presentes, o Príncipe desabafou sobre o funeral da Rainha Elizabeth II que acontece na próxima segunda-feira, 19.

“William disse que acha que segunda-feira será difícil”, disse um apoiador chamado Bex Neeve à revista americana People. O britânico esperou duas horas em frente aos portões da então residência da monarca para conversar com William e Kate.

Neeve também contou sobre a conversa que Kate teve com os apoiadores. “Kate disse que têm sido muito pesado, e que ela e William são muito gratos por todos estarem aqui”, revelou. “Ela estava emotiva. Parecia que eles estavam aqui para absorver o amor”, contou.

Na conta oficial do Instagram, o casal agradeceu os cidadãos presentes em frente à casa da Família Real. “Obrigado a todos em Sandringham hoje”, escreveram o Príncipe e a Princesa de Gales na legenda.

Luto!

O sepultamento da Rainha Elizabeth II acontecerá semana que vem, e quebrará uma tradição da monarquia britânica. Diferente de outros monarcas e membros da realeza, Elizabeth II será enterrada na Abadia de Westminister e não na Capela de St. George.

A monarca será enterrada ao lado do seu marido Príncipe Phillip, que faleceu no ano passado. O caixão de Phillip será removido do Royal Vault para ser colocado ao lado do de Elizabeth II.