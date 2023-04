Príncipe William e Rei Charles III realizam o último trabalho real da Rainha Elizabeth II

Após sete meses de sua morte, o último trabalho real da Rainha Elizabeth II foi realizado por Rei Charles III e Príncipe William

Neste último domingo, 2, o último projeto real da Rainha Elizabeth II (1926-2022) foi realizado pelo Rei Charles III (74) e o Príncipe William (40).

O atual monarca e seu filho William plantaram uma árvore no jardim da residência real de Sandringham. O projeto intitulado “Queen’s Green Canopy” foi iniciado pela Rainha Elizabeth II em 2021.

Na época, a primeira árvore foi plantada pela Rainha e seu filho Charles em Balmoral, residência da Família Real na Escócia.

Com a árvore plantada agora em 2023, o projeto iniciado por Elizabeth II conseguiu com que fossem plantadas 3 milhões de árvores pelo Reino Unido.

Em uma postagem feita no Instagram oficial da Família Real, o Rei Charles comentou sobre a importância do projeto iniciado por sua mãe.

“Esse projeto nos mostrou como simples, práticos e positivos gestos podem fazer uma grande diferença, e eu não posso pensar em tributo melhor para os 70 anos de reinado da então Sua Majestade”, escreveu o atual monarca.

Na semana passada, o Rei Charles e a Rainha Consorte Camilla Parker (75) realizaram a primeira viagem internacional com os novos títulos.

O casal foi para a Alemanha e se encontrou com o Presidente e Primeira-Dama do país europeu. O Rei e a Rainha Consorte também posaram para fotos com admiradores.