Príncipe William e Kate Middleton visitam memorial do atentado de Manchester

O Príncipe e sua esposa Kate Middleton foram à Manchester para homenagear as vítimas de atentado que ocorreu há cinco anos

Nesta terça-feira, 10, oPríncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) compareceram a um memorial em homenagem às vítimas do atentado de Manchester que aconteceu há quase cinco anos.

O Duque e a Duquesa de Cambridge compareceram na abertura oficial do memorial Light, que honra as vítimas do atentado terrorista que aconteceu na cidade britânica no dia 22 de maio durante um show da cantora Ariana Grande (28).

O casal levou flores para honrar as 22 vítimas fatais do atentado e participaram de uma homenagem para as vítimas, que em sua maioria eram jovens. O Príncipe William discursou na cerimônia e se emocionou em seu discurso.

"Como uma pessoa que vive com seu próprio luto, também sei que muitas vezes o que mais importa para os enlutados é que aqueles que perdemos não sejam esquecidos. Há conforto em lembrar. Ao reconhecer que embora levados terrivelmente cedo, eles viveram. Eles mudaram as nossas vidas", disse William.

No Instagram, o Duque e a Duquesa compartilharam imagens do evento e escreveram na legenda da postagem um trecho do discurso do Príncipe.

