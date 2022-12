Príncipe William e Kate Middleton surgem com os filhos em foto do cartão de Natal da família

Príncipe William e Kate Middleton revelam qual foi a foto escolhida para o cartão de Natal deles em 2022

O príncipe William (40) e a esposa, Kate Middleton (40), já escolheram a foto que vão usar no cartão de Natal de 2022. Nesta terça-feira, 13, eles exibiram foto da família reunida no perfil oficial deles no Instagram.

Os dois apareceram de mãos dadas com os três filhos: príncipe George (9), princesa Charlotte (7) e príncipe Louis (4). Eles fizeram a foto durante um passeio ao ar livre em um lindo dia de sol.

A foto foi feita pelo fotógrafo Matt Porteous, que é conhecido por registrar a família real. Nas redes sociais, ele ficou feliz ao ver que seu retrato foi escolhido pelo casal real para a data especial. “Fiquei encantado em passar um tempo fotografando o príncipe e a princesa com seus filhos em Norfolk no início deste ano. É sempre uma honra capturar esses momentos especiais em família e estou muito feliz por eles terem escolhido este retrato para o cartão de Natal de 2022”, disse ele no Instagram.

O que o príncipe William come no dia a dia?

Durante uma visita real há pouco tempo, o príncipe William contou o que faz parte da sua alimentação no dia a dia.

O Príncipe de Gales foi perguntado por uma nutricionista sobre os alimentos que consome e contou: “Dois ovos, torradas integrais com manteiga, suco de maça e uma xícara de chá com leite e açúcar no café da manhã. Um sanduíche e um copo de água para o almoço, uma refeição noturna de peixe branco com cogumelos, uma banana e brownie de chocolate como lanches, duas a três xícaras de café e um copo de vinho tinto”. Ele ainda disse que precisa beber café e chá porque “as crianças me mantêm acordado à noite”.