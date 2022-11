Príncipe William revela o que come em seu dia a dia durante visita real

O Príncipe William realizou uma visita real no condado de Cornwall e revelou à uma nutricionista o que consome em sua dieta

Na última sexta-feira, 25, o Príncipe William (40) participou de uma visita real e revelou sua dieta no dia a dia!

O Príncipe de Gales foi perguntado por uma nutricionista sobre os alimentos que consome e contou: “Dois ovos, torradas integrais com manteiga, suco de maça e uma xícara de chá com leite e açúcar no café da manhã. Um sanduíche e um copo de água para o almoço, uma refeição noturna de peixe branco com cogumelos, uma banana e brownie de chocolate como lanches, duas a três xícaras de café e um copo de vinho tinto”.

O pai de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) ainda disse que precisa beber café e chá porque “as crianças me mantêm acordado à noite”.

O Príncipe fez sua primeira visita à Cornwall desde que se tornou Príncipe de Gales, com o falecimento da Rainha Elizabeth II (1926-2022). A atual Rainha Consorte Camilla Parker (75), era quem detinha o título de Duquesa de Cornwall anteriormente.

O marido de Kate Middleton (40) visitou uma horta comunitária que produz e distribui produtos orgânicos para os habitantes locais. “Continuem o incrível trabalho”, escreveu William no perfil oficial do Instagram do Príncipe e Princesa de Gales na legenda das fotos da visita.

Alimento proibido!

Recentemente, foi revelado que o Rei Charles III (74) baniu o foie gras da cozinha das residências reais por um motivo importante!

O monarca é um grande defensor da vida animal, e o foie gras é feito a partir do fígado de patos ou gansos e ativistas afirmam que o método de produção é cruel com os bichos.