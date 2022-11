Rei Charles III proíbe alimento na cozinha do palácio e o motivo vem à tona

Rei Charles III dá ordem para as refeições nos palácios da realeza britânica e decide que um alimento não pode mais ser consumido

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 19h12

O Rei Charles III (74) está cuidando de todos os detalhes da vida da realeza britânica. Nesta semana, ele deu a ordem de que o foie gras está proibido em todas as residências da família real.

O Rei é um ativista dos direitos dos animais e é contra a produção do foie gras. Isso porque o alimento é feito com o fígado do pato ou do ganso e os ativistas dizem que o método de produção é cruel com os animais.

Assim, o monarca decidiu que o foie gras não será mais comprado ou consumido dentro dos palácios. A decisão foi revelada em uma carta enviada à Peta – Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais.

Vale lembrar que Charles é contra o foie gras há muitos anos. Ele já tinha proibido o alimento dentro de sua própria residência real e nos banquetes que organizava. Agora, como rei, ele aumentou a proibição para todas as casas da realeza.