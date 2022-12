Príncipe William e Kate Middleton abrem álbum de fotos de viagem aos Estados Unidos

O Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam nas redes sociais os melhores momentos de sua viagem aos Estados Unidos

Nesta semana, após retornarem para o Reino Unido, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) abriram o álbum de fotos de sua viagem aos Estados Unidos. O Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam em sua conta oficial do Instagram, os melhores momentos da primeira viagem aos Estados Unidos após oito anos.

William e Kate apareceram cumprimentando fãs americanos e com os trajes de gala escolhidos para comparecerem ao “Earthshot Prize”, premiação organizada pelo casal em prol do meio ambiente.

O Príncipe e a Princesa ainda surgiram em uma foto com as cantoras e irmãs, Chloe e Halle Bailey. William apareceu em mais um clique ao lado do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e em outra imagem, Kate posou ao lado de um cachorro.

Em outro post, o casal compartilhou uma série de fotos em preto e branco mostrando os bastidores da premiação, incluindo um clique em que Kate admirava o marido nos bastidores do palco do evento.

De novo!

Nesta última terça-feira, 6, o Rei Charles III (74) foi atingido por ovos durante uma saída real, mais uma vez.

O monarca já havia sido atingido por ovos em novembro, e desta vez em dezembro, o suspeito de jogar os alimentos foi detido.