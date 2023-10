Príncipe William deixa o filho George desempenhar papel real durante visita

Os príncipes William e George tiveram um momento pai e filho, e o menino encantou durante a visita real

Nesta última semana, um vídeo encantador do Príncipe George, de 10 anos, começou a viralizar nas redes sociais. A gravação foi feita no dia 14 de outubro, quando o menino participou de uma visita real ao lado de seu pai, o Príncipe William.

O Príncipe de Gales e seu filho mais velho foram apoiar a seleção do País de Gales nas quartas de final da Copa do Mundo de Rugby. Além de Príncipe de Gales, William também é patrono da seleção gaulesa de Rugby. E George, como filho mais velho, é o primeiro na linha de sucessão para se tornar o próximo Príncipe de Gales.

Na encantadora visita, pai e filho estavam com os looks combinando. Tanto William quanto George usavam terno azul escuro, gravata vermelha e camisa social azul-claro. A dupla cumprimentou a equipe e distribuiu apertos de mão.

George encantou ao apertar com firmeza as mãos de um senhor que estava nos vestiários. Além disso, o pai do menino deixou que ele desempenhasse um importante papel real. Tradicionalmente, William seria o primeiro a cumprimentar as pessoas. Porém, o pai coruja deixou o filho dar os apertos de mão iniciais.

O vídeo da visita real viralizou no TikTok acumulando mais de 143 mil curtidas e, de acordo com a revista americana People, estaria com mais de 3 milhões de visualizações. “Veja como o Príncipe William pausa para permitir que o Príncipe George assuma a liderança hoje, enquanto ele está cada vez mais participando de eventos reais”, lê-se na legenda do clipe.

Esta não é a primeira vez que George é visto acompanhando esportes. Alguns meses atrás, o herdeiro ao trono foi fotografado acompanhando o torneio de tênis de Wimbledon. O menino estava acompanhado de seu pai, da mãe Kate Middleton e da irmã mais nova Charlotte.

Família!

Recentemente, Príncipe William e a esposa Kate Middleton falaram um pouco sobre suas vidas pessoais. O Príncipe revelou em entrevista a rádio britânica BBC One sobre o prato que mais gosta de comer, e que sua esposa prepara para ele.

"Você vai cozinhar?", perguntou Kate a seu marido. "Não, acho que provavelmente será um curry, não é?", ele respondeu. "Então, você está contando comigo?", disse ela brincando.