Príncipe William comenta teorias da conspiração sobre saúde de Kate Middleton

Kate Middleton está sumida da vida pública há dois meses por conta de uma cirurgia abdominal e o mistério sobre a operação intrigou público

O príncipe William quebrou o silêncio sobre as teorias da conspiração em torno da misteriosa recuperação de Kate Middleton após ela ter sido submetida a uma cirurgia abdominal. A Princesa de Gales está sumida da vida pública há dois meses por conta de uma cirurgia e o mistério sobre os motivos da operação preocupou o público.

“Seu foco está no trabalho e não nas redes sociais”, disse um porta-voz do Príncipe de Gales à People nesta quarta-feira, 06. A resposta foi dada depois de inúmeros seguidores na internet expressarem preocupação com o paradeiro de Kate, que foi vista em público apenas uma vez desde a sua hospitalização em janeiro nesta semana.

O Palácio de Kensington descreveu anteriormente a operação de Middleton como “planejada”, embora fontes tenham dito ao Page Six que mesmo seus assessores mais próximos não sabiam da cirurgia. Além disso, representantes atualizaram o estado de saúde dela: “O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os cronogramas de recuperação da princesa e estaríamos apenas fornecendo atualizações significativas. Essa orientação permanece”.

Quando Kate voltará a aparecer publicamente?

A princesa de Gales Kate Middleton já tem data para voltar aos seus compromissos oficiais na realeza britânica. Nesta terça-feira, 5, o exército britânico anunciou que ela é esperada em um evento no dia 8 de junho de 2024.

Kate Middleton não aparece publicamente desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro de 2024. Ela ficou internada por 13 dias e se recupera em casa. As notícias mais recentes dizem que ela está bem e segue em repouso.

A previsão é que ela volte a prestigiar eventos oficiais depois da Páscoa, que acontecerá no final de Março. Enquanto isso, a presença foi confirmada no tradicional desfile da Guarda Montada no dia 8 de junho em Londres, Inglaterra. Este evento acontece pouco antes do tradicional desfile Trooping The Colour, que é celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.