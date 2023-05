Príncipe Louis rouba a cena em evento da realeza nesta segunda-feira

Filho caçula do príncipe William e da princesa Kate Middleton, o príncipe Louis voltou a mostrar sua personalidade em mais um evento da realeza

Depois de fazer 'caras e bocas' durante a cerimônia de coroação do avô, Rei Charles III (74), o príncipe Louis (5) voltou a roubar a cena em um novo evento da realeza nesta segunda-feira, 8. Filho caçula do príncipe William (40) e da princesa Kate Middleton (41), o menino se juntou aos irmãos mais velhos, príncipe George (9) e princesa Charlotte (8), em uma ação chamada Big Help Out, que incentivou a população britânica a fazer ações pela comunidade após o final de semana da coroação.

Com personalidade forte e divertida, Louis roubou a cena no evento e esbanjou fofura. O momento marcou a estreia do pequeno príncipe em um compromisso da realeza com deveres na agenda, já que ele só tinha aparecido em cerimônias oficiais até agora.

Ele participou de brincadeiras com pintura, carrinho de mão, arco e flecha e até fogueira com marshmallows. George e Charlotte também se divertiram com outras crianças e os pais durante o evento. “Louis estava muito entusiasmado e fez um bom trabalho. Ele estava determinado a fazer tudo sozinho”, disse uma fonte da revista People.

Inclusive, uma fonte contou que a princesa Charlotte ficou de olho no irmão caçula, para que ele não aprontasse. “Ela estava cuidando dele. 'Não faça isso, Louis!' - ela dizia coisas assim. Eles estavam muito tranquilos e se divertindo, como crianças normais”, disse um observador.

Fotos: Getty Images

Kate Middleton e princesa Charlotte usam looks combinando

Na coroação do Rei Charles III e da rainha Camilla, a princesa de Gales Kate Middleton e a filha, princesa Charlotte, de 8 anos, usaram tiaras combinando e penteados semelhantes. Mãe e filha usaram adereços de cabeça prateados e com brilhantes, confeccionados por Jess Collett e Alexander McQueen. As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William. Os looks delas eram bordados com as flores rosa, cardo, narciso e trevo, representando as quatro nações do Reino Unido.

As duas chegaram à Abadia de Westminster junto com o príncipe William e o príncipe Louis. Inclusive, Charlotte mostrou o seu papel de irmã zelosa ao cuidar do irmão caçula durante a entrada no local. De mãos dadas, os dois esbanjaram fofura no evento histórico. Por sua vez, o filho mais velho do casal, o príncipe George, de 9 anos, teve um papel especial na coroação. Ele foi um dos pajens de honra do rei Charles III e ajudou a carregar o manto do monarca.