Príncipe Louis recusa mão do Príncipe William em caminhada para a escola

08/09/2022

O caçula do Príncipe William e Kate Middleton, o pequeno Príncipe Louis (4), foi clicado recusando a mão de seu pai durante a chegada dele para o primeiro dia de aula na nova escola, a Lambrook School, onde estuda com os seus outros dois irmãos.

O registro que chegou às redes sociais mostra o quinteto chegando sorridente nas instalações da instituição de ensino em Adelaide Cottage. Nas fotos, o Duque de Cambridge está de mãos dadas com a Princesa Charlotte (7) enquanto a Duquesa está de mãos dadas com os príncipes George (9) e Louis (4).

Após o filho mais velho do Príncipe Charles (76) oferecer a mão para o caçula, o menino simplesmente ignora e continua apenas de mãos dadas com a sua mãe. Em determinado momento, ele cansa de tentar pegar a mão do filho e segue o caminho.

George, Charlotte e Louis foram matriculados em uma nova escola após a decisão de seus pais em deixarem a capital britânica e ir viver em uma região mais caseira, instalada nos terrenos do Palácio de Windsor.

O passeio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 08, porém, foi interrompido por uma emergência. A família real britânica está se locomovendo para a Escócia após um alerta sobre a saúde da Rainha Elizabeth II, de 96 anos.

Nesta quinta-feira, 8, o palácio real informou que a rainha está sob supervisão médica. Assim, os integrantes da família já estão se deslocando para o palácio para ficarem perto da monarca neste momento.

Segundo o site da revista People, o Príncipe Harry e Meghan Markle confirmaram que estão indo para a Escócia para encontrar a família no Castelo de Balmoral. Além deles, o Príncipe Charles e o Príncipe William também já viajaram para encontrar a rainha neste momento. Os outros três filhos da rainha – Princesa Anne, e os príncipes Andrew e Edward – também estão indo para o castelo na Escócia.