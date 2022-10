Príncipe Harry falará sobre o funeral de sua mãe, a Princesa Diana, em seu novo livro

O Príncipe Harry irá comentar sobre a morte de sua mãe Princesa Diana, que aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos, em seu novo livro

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 19h39 - Atualizado às 19h40

Nesta quinta-feira, 27, o Príncipe Harry (38) anunciou a data de lançamento de seu livro de memórias e ainda divulgou a capa da obra.

As especulações sobre o que pode estar presente nos capítulos da obra são muitas, porém, uma já é confirmada: o funeral da Princesa Diana.

A editora do livro intitulado “Spare” publicou o seguinte texto no site oficial do livro de Harry: “Foi uma das imagens mais abrasadoras do século vinte: dois meninos jovens, dois príncipes, andando atrás do caixão de sua mãe enquanto o mundo assistia em pena – e horror. Enquanto Diana, Princesa de Gales, descansou, bilhões pensavam o que os príncipes deveriam estar pensando e sentindo – e como suas vidas iriam se dar a partir daquele momento”.

O livro não será a primeira vez que o Príncipe irá falar sobre a perda de sua mãe e o funeral que chocou o mundo, em 2017, Harry disse à revista americana Newsweek: “Minha mãe havia acabado de morrer, e eu tive que fazer uma longa caminhada atrás de seu caixão, cercado de centenas de pessoas me assistindo enquanto outras milhões faziam isso pela televisão. E não acho que nenhuma criança deveria ser pedida para fazer aquilo, em nenhuma circunstância. Eu não acho que isso aconteceria hoje”.

Livro polêmico!

A biografia do Príncipe ainda nem chegou a ser lançada e já está causando polêmica na Família Real britânica.

Uma fonte afirmou ao jornal britânico The Daily Mail que Harry e sua esposa Meghan Markle (41) podem ficar de fora da coroação do Rei Charles III dependendo do que o Príncipe escrever sobre seu pai ou a madrasta e Rainha Consorte Camilla Parker.