Príncipe Harry fala sobre rumores de que James Hewitt seria seu pai verdadeiro

Príncipe Harry usa testemunho em tribunal para criticar e rebater rumores de que James Hewitt é seu pai

O Príncipe Harry pode viver um relacionamento conturbado com seu pai, o Rei Charles III, mas ainda sim, faz questão de garantir que os rumores de que ele não seria seu verdadeiro pai são falsos! O monarca usou um recente testemunho em um tribunal para chamar os boatos de que James Hewitt seria seu pai.

Processando o Mirror Group Newspaper Limited por supostamente obter informações sobre Harry de formas antiéticas, como por exemplo hackeando seu telefone, o príncipe escreveu uma declaração nesta terça-feira, 6, falando sobre como isso está afetando sua saúde mental.

Harry se referia ao artigo de 2002, chamado Plano para roubar o DNA de Harry, no qual começou a instigar uma especulação de que o Rei Charles III não seria seu verdadeiro pai. “Na época, quando eu tinha 18 anos de idade e tinha perdido minha mãe seis anos antes, histórias como essa me pareceram muito danosas e reais para mim. Elas eram dolorosas, maldosas e cruéis”, disse o monarca.

“Eu estava sempre me perguntando os motivos por trás dessas histórias. O jornal estava tão ansioso para colocar a dúvida na mente do público para que eu pudesse ser deixado de lado da Família Real?”, continuou.

Então, o Duque de Sussex alegou que o autor do artigo em questão não estava usando “técnicas legais de coleta de informações” para poder promover sua história. “Na época desse artigo e de outros parecidos, eu não estava exatamente ciente de que minha mãe não tinha encontrando Hewitt antes de eu nascer. A linha do tempo é algo que eu só aprendi em meados de 2014, mesmo que agora eu entenda que isso era um senso comum entre os jornalistas dos réus”, explicou.

O jornal nega qualquer tipo de ação criminosa enquanto a Alta Corte de Londres decide o caso. Porém, uma desculpa em maio dizia: “A MGN incondicionalmente se desculpa por todas essas instâncias de UIG e garante aos reclamantes que tal conduta nunca será rebetida.”

As especulações sobre o verdadeiro pai de Harry são antigas. James Hewitt conheceu Diana em 1986, dois anos depois do príncipe nascer, quando começou a trabalhar como seu instrutor de motorista. Em 2017, durante uma entrevista para o programa australiano Sunday Night, o Major negou explicitamente os boatos. “É que vende. É pior para o Harry, provavelmente, coitado”, disse.

Leitura labial do príncipe Harry na coroação do pai

A presença do príncipe Harry na coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, agitou a internet. Ele não teve um papel oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico. Porém, os olhos do mundo também estavam voltados para ele. Tanto que uma especialista em leitura labial tentou identificar o que ele disse durante a celebração.

De acordo com o site Daily Mail, a especialista em leitura labial Jacqui Press revelou o que conseguiu identificar nas declarações do príncipe Harry. Segundo ela, ele teve conversas casuais e sem um assunto específico da coroação. Harry foi visto conversando com Jack Brooksbank e até contou uma piada. “Isso é engraçado, interessante”, disse ele. Em outro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu: “Cerca de quinze para as quatro? Acho que amanhã...”. Antes disso, o príncipe cumprimentou as pessoas ao seu redor com: “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”.

