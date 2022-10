Príncipe Harry e Meghan Markle reclamam do tratamento: 'Esnobados e maltratados'

Príncipe Harry e Meghan Markle não teriam gostado da forma como foram tratados pela família real durante o funeral da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 07h04

Prestes a completar um mês do funeral da Rainha Elizabeth II (1926-2022), que aconteceu em 19 de setembro, as polêmicas da família real britânica continuam a reverberar na imprensa internacional e parecem longe de cessar. De acordo com o New York Daily News, o Príncipe Harry (38) e sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle (41), não ficaram nada satisfeitos com o tratamento que receberam no cortejo fúnebre da monarca.

"Os amigos do príncipe Harry e Meghan Markle em Londres sussurraram que os ex-membros da realeza estão reclamando que foram esnobados e maltratados no funeral da Rainha Elizabeth II", contou o colunista Richard Johnson, no jornal britânico. O casal ainda teria lamentado não ter recebido acolhimento dos familiares após a morte da rainha, "como deveriam".

Quando Elizabeth II faleceu, em 08 de setembro, o casal estava em Londres, na Inglaterra, e não foi capaz de chegar a tempo ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a família estava reunida.

Além disso, Harry e Meghan também foram desconvidados para um jantar promovido pelo seu pai, o Rei Charles III (73) e pela rainha consorte Camilla Parker Bowles (75), no Palácio de Buckingham. Tudo isso porque o encontro foi oferecido apenas para integrantes que trabalham diretamente com as funções reais.

O príncipe e Markle renunciaram as atividades da monarquia britânica em janeiro de 2020 e desde então, vivem na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos Archie (03) e Lilibet (01).

Príncipe Harry sugeriu mediador de conflitos para encontro com o Rei Charles III

De acordo com a especialista real Katie Nicholl, uma situação controvérsia teria ocorrido em setembro, pouco antes da morte de Elizabeth, quando Harry e Meghan participaram de uma série de visitas à instituições de caridade no Reino Unido e na Alemanha e se encontraram com Charles, ainda na condição de príncipe.

Segundo Katie, Harry teria proposto um mediador imparcial para manter a paz durante o encontro, visto que ele buscava se reconciliar com o pai. Camilla teria sido contra a ideia do enteado. "Ela disse a Harry que era ridículo. Eles são uma família e iriam resolver aquilo entre eles", relata a especialista.