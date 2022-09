Morte da Rainha Elizabeth II: saiba a história da foto oficial

Palácio Real usou uma foto em preto e branco para anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. Saiba qual é a história da foto

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 19h18

O palácio real britânico escolheu uma fotografia simbólica para anunciar a morte da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8. A imagem em preto e branco mostra uma rainha mais jovem do que quando ela faleceu. A rainha morreu aos 96 anos e, na foto, ela tinha 80 anos.

De acordo com o site da revista People, a foto foi feita há mais de 15 anos no Palácio de Buckingham. A imagem foi tirada pela fotógrafa Jane Brown para celebrar o aniversário de 80 anos da rainha em fevereiro de 2006. A fotógrafa tinha 81 anos na época do retrato e era conhecida por seu trabalho profissional desde 1940. Ela gostava de fazer fotos em preto e branco e usando apenas a luz natural do ambiente.

A própria rainha escolheu Jane Brown como a fotógrafa do seu retrato. A imagem foi exibida na exposição de 60 Imagens pelos 60 Anos da Rainha no Trono.

A foto da Rainha Elizabeth II foi compartilhada nos perfis oficiais da realeza britânica nas redes sociais e trouxe uma mensagem anunciando a morte dela. “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, informaram.

O novo Rei do Reino Unido é Charles III, que era conhecido como o príncipe Charles, primogênito de Elizabeth II e Philip.