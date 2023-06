Príncipe Harry e Meghan Markle não são convidados para tradição da Família Real

O Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle não foram convidados para uma tradição da Família Real que acontece ainda esta semana

O Príncipe Harry (38) e sua esposa Meghan Markle (41) ficarão de fora de mais um evento da Família Real britânica. Neste próximo sábado, 17, acontece o tradicional evento “Trooping Colour”. O evento é uma celebração realizada pelos regimentos militares britânicos e que celebra o aniversário do monarca do Reino Unido.

Apesar de não fazerem mais parte da Família Real, a presença de Harry e Meghan era questionada já que o Príncipe possui um título militar. O casal também compareceu ao último “Trooping Colour” ainda com a Rainha Elizabeth II (1926-2022) como monarca. Em 2022, apesar de já estarem morando nos Estados Unidos, o casal se reuniu com a Família Real para o evento.

Outro fator que favorecia a presença no casal no primeiro “Trooping Colour” do reinado do Rei Charles III (74), era que o Príncipe Harry esteve na Inglaterra recentemente para prestar testemunho em um julgamento do processo que está movendo contra um conglomerado de mídia britânico.

De acordo com uma publicação recente do site Radar Online, a postura da Família Real estaria mudando em relação a Harry, com um possível perdão ao filho do Rei Charles III com a Princesa Diana (1961-1997). Porém, ainda de acordo com a publicação, que não parece estender a mão para Harry é seu próprio irmão, Príncipe William (40).

O Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre a ausência de Harry e Meghan no evento deste final de semana. Segundo a revista americana People, é provável que o Duque e a Duquesa de Sussex passem o final de semana em sua casa na Califórnia, Estados Unidos, ao lado dos filhos Archie (4) e Lilibeth (2).

Não vai!

Porém, existe mais um membro da Família Real britânica que não irá comparecer ao “Trooping Colour” neste final de semana. Príncipe Andrew não irá ao evento pelo segundo ano consecutivo.

Andrew teve seus títulos reais retirados pela Rainha Elizabeth em 2021 quando foi acusado de abusar sexualmente da advogada Virginia Giufrre quando ela tinha ainda 17 anos. Apesar do processo ter sido resolvido por meio de acordo entre advogados, o Príncipe não obteve de volta seus títulos.