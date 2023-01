Príncipe Harry diz que sua avó, Rainha Elizabeth, ficou triste com sua saída da família real

Em nova entrevista, príncipe Harry compartilha o que sua avó sentiu sobre seu afastamento da família e de seus deveres reais

Nesta segunda-feira, 9, príncipe Harry (38) deu uma nova entrevista em função de promover seu livro Spare. Na entrevista para o programa Good Morning America, o filho mais novo do rei Charles III (74), falou sobre como a rainha, que morreu em setembro, reagiu quando foi anunciado que Harry e sua esposa, Meghan Markle (41), não fariam mais parte da família real.

Ao ser perguntado se sua avó tinha alguma vez expressado estar chateada com a situação, Harry respondeu: “Não. Minha vó e eu tínhamos uma relação muito boa. Isso nunca foi uma surpresa para ninguém, muito menos para ela. Ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia como estava difícil. Ela nunca me disse estar com raiva. Eu acho que ela estava triste que a situação teve que chegar a esse ponto.”

Na série documentário lançado pela Netflix no final de 2022, Harry & Meghan, o Duque contou que o plano inicial nunca foi deixar totalmente a família e seus deveres reais e sim dividir seu tempo entre o Reino Unido e Canadá e assim continuar servindo a rainha, mas a ideia foi rejeitada. Harry também disse ter ficado magoado quando a segurança foi retirada de sua família em meio seu momento mais frágil.

Harry também compartilhou: “Eu nunca vou conseguir sair.” disse o filho mais novo da princesa Diana (1961-1997). “E eu sou extremamente ciente da minha posição e grato pela vida que eu tive e continuo a viver, mas não existe uma versão de mim mesmo que seja possível eu sair disso”. continuou.

O príncipe continuou dizendo que estava ciente que ao escrever esse livro estaria abrindo espaço para críticas: “O único jeito que eu posso nos proteger, o único jeito que eu posso corrigir essas mentiras é escrevendo algo, a verdade, em um lugar só” disse Harry. “E estou totalmente ciente de que o livro está alimentando a “fera” de qualquer jeito”.

Harry diz que espera que o livro também possa ajudar em uma reconciliação com seus familiares: “Eu genuinamente acredito nisso. E se isso não acontecer, então será realmente muito triste” finaliza o principe.