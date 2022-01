Príncipe Harry deve retornar para a Inglaterra após fazer "as pazes" com o pai: ''Melhoria na relação''

Após deixar a Família Real, o Príncipe Harry deve retornar a Inglaterra após conversas com o Príncipe Charles

Redação Publicado em 25/01/2022, às 11h37

O relacionamento do Príncipe Harry (37) com a Família Real Britânica não tem sido fácil, principalmente após ter se abdicado das tarefas reais e se afastar da monarquia britânica.

Após o afastamento, o Duque de Sussex decidiu viver uma vida longe dos holofotes e da família, na Califórnia, Estados Unidos, na companhia da mulher, a atriz Meghan Markle (40), e dos filhos, Archie (2) e Lilibeth, de 7 meses.

Porém, tudo isso está prestes a mudar. De acordo com informações da imprensa britânica, houve uma conversa e a relação do filho da Princesa Diana (1961–1997) com o pai, o Príncipe Charles (73), teve um novo recomeço!

Harry decidiu colocar um ponto final na discussão e deixou as dores de lado e voltou a se comunicar, gradualmente, com o pai, por videochamadas.

Tendo isso em conta, é esperado que o Duque de Sussex voe para a Inglaterra para celebrar o Platinum Jubilee, evento que marca o aniversário do reinado da Rainha Elizabeth II (95).

Elizabeth II, que possui o maior reinado da história, irá completar 70 anos de trono no próximo mês e irá celebrar a data com mais um recorde: o maior Jubileu da história, somando 4 dias de festas.

Não se sabe, até o momento, se os filhos e a esposa do Príncipe devem ir para a Inglaterra, por conta das questões de segurança e assédio da mídia britânica.

"Houve uma melhora na relação entre Harry e o Carlos. O ambiente entre eles está muito melhor, têm conversado e feito videochamadas de maneira amigável", revelou uma fonte ao The Sun. "Há uma sensação de recomeço e de Harry querer estar mais próximo da família", completou.