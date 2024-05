Arthur Picoli surge aos beijos com Ivy Moraes e se declara: "Minha princesa"

Nas redes sociais, o ex-BBB Arthur Picoli postou fotos com a namorada, a também ex-BBB Ivy Moraes, e se declarou para a amada

Tá apaixonado! Arthur Picoli, que ficou conhecido após participar do BBB 21, usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a ex-participante do BBB 20, Ivy Moraes. Os dois assumiram o romance no fim do mês passado.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-BBB postou duas fotos com a amada. Na primeira imagem, ele aparece abraçado com a ex-sister, que está usando um vestido justo. Já na segunda fotos, eles estão se beijando.

Ao compartilhar os registros, Arthur se declarou para Ivy. "Não tem palavra no mundo que resuma o que essa mulher se tornou para minha vida e o bem que ela me faz. Minha princesa", afirmou ele na legenda da publicação.

Nos comentários, Ivy também demonstrou todo o seu amor pelo namorado. "E não é nem o começo de tudo que ainda vamos viver juntinhos! Que Deus nos guarde e proteja sempre, meu lindo. Você já sabe do quanto estou feliz, né?!", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Picoli (@arthurpicoli)

Lucas Buda rompe o silêncio sobre boatos de romance com prima de MC Binn

Recentemente, a vida pessoal do ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, ficou entre os assuntos mais comentados da web novamente. Isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', o capoeirista estaria vivendo um novo romance com a prima de MC Binn, seu ex-colega de reality show da TV Globo.

Após a informação vir à tona, Nina Capelly, prima do cantor, confirmou em suas redes sociais que se envolveu com Buda. Em um de seus pronunciamentos, ela chegou a revelar que estava apaixonada e se encantou com o jeito do ex-brother, com quem ficou por duas semanas.

Agora, Lucas Henrique decidiu romper o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto. Em entrevista à Quem, o amigo de MC Binn negou que tenha engatado outro relacionamento após seu divórcio com Camila Moura e reforçou que segue solteiro. Confira o que ele disse!