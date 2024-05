Gêmeos? Mãe de Justin Bieber chama atenção com comentário em anúncio de gravidez

Após Hailey Bieber anunciar sua primeira gravidez, mãe de Justin Bieber chama atenção com comentário na publicação do casal; saiba mais!

O cantor Justin Bieber e sua esposa, a modelo Hailey Baldwin Bieber, estão à espera do primeiro filho do casal. O anúncio da gravidez foi feito nesta quinta-feira, 9, e vários membros da família de ambos estão celebrando a novidade. Isso inclui Pattie Mallette, mãe de Justin, que chamou a atenção de fãs com um comentário sobre a gestação.

Emocionado, Stephen Baldwin, pai da futura mamãe de primeira viagem, publicou uma linda homenagem ao casal e desejou parabéns para a filha e seu marido. "Eu amo vocês, abençoados além das palavras, louvado seja Deus, vamos preparar-nos para nos divertirmos todos", escreveu o ator ao compartilhar uma foto do casal.

Nos comentários, Pattie também celebrou a novidade, mas instigou a curiosidade dos fãs ao se referir aos netos no plural. "Parabéns vovô! NÓS VAMOS TER OS NETOS MAIS FOFOS DE TODOS!", escreveu a mãe de Justin na publicação, onde criou especulações de que o casal estaria esperando gêmeos,

Após a repercussão do comentário, no entanto, ela retornou ao post e negou os boatos criados pelos fãs. "Não, não são gêmeos. Bem que eu queria. Eu quis dizer, em geral. Com esperança, eles terão mais do que um [filho] eventualmente. Eles farão bebês lindos sempre que os tiverem. Um é suficiente por enquanto", declarou Pattie.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stephen Baldwin (@stephenbaldwin7)

Justin Bieber anuncia que será pai pela primeira vez

O cantor Justin Bieber vai ser pai! Nesta quinta-feira, 9, ele e a esposa, Hailey Bieber, fizeram um post especial nas redes sociais para darem a notícia aos fãs. Na publicação, os dois apareceram ao ar livre e ela usou um vestido justo, que evidenciou sua barriga de grávida em crescimento. Porém, eles não revelaram detalhes da gestação.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a novidade que a família do artista vai aumentar. “Meu Deus, esse bebê já é tão amado”, disse um seguidor. “Que homem de sorte”, escreveu outro. “Ela tá muito grávida”, afirmou mais um. “Eu sabia, eu sabia!”, brincou mais um.

Os rumores sobre a possível gravidez já existiam na imprensa internacional e entre os fãs por causa da ausência dela em eventos e nas redes sociais. Além disso, os fãs perceberam que ela estava usando roupas mais largas quando aparecia em público.

Justin e Hailey se casaram em setembro de 2018 na cidade de Nova York, apenas dois meses após ficarem noivos. Depois disso, eles fizeram uma segunda cerimônia de casamento na Carolina do Sul um ano depois.