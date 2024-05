Bruna Biancardi mostra Mavie fazendo careta ao comer fruta

Durante um passeio, a influenciadora digital Bruna Biancardi mostra Mavie, sua filha com Neymar, fazendo careta ao comer kiwi

Após mostrar que estava fazendo compras em um shopping na Arábia Saudita, Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar a reação da filha, Mavie, de sete meses, ao comer uma fruta.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou a herdeira, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr., fez careta ao comer um pouco de kiwi. A mamãe dividiu o momento com os fãs e se divertiu com a situação. "Comendo kiwi no meio da loja e fazendo careta", contou Biancardi ao mostrar as imagens.

Mavie, vale lembrar, completou sete meses de vida na última segunda-feira, 6, e Bruna e Neymar se reuniram para comemorar a data especial. "Ontem essa neném fez 7 meses. Como passa rápido... te amo, minha vida", declarou a influencer ao mostrar a bebê sorrindo e se divertindo com sua imagem em um espelho.

Confira:

Leia também: Helicóptero de Neymar Jr. ajuda em resgate de mulher no RS

Neymar Jr. abre exceção e revela doações para gaúchos

O jogador Neymar Jr. resolveu abrir uma exceção e mostrar um pouco do que fez ajudar o Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que alagaram várias cidades do estado. Nesta terça-feira, 07, o craque postou em um sua rede social as imagens do que decidiu fazer para auxiliar os gaúchos.

"Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento", começou esclarecendo.

"Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal… meu Pai @neymarpai_ está cuidando e dando todo auxílio possível", contou sobre seu pai estar encarregado. Confira!