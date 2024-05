Bruna Biancardi faz compras na Arábia Saudita na companhia de Neymar

Nesta quinta-feira, 9, Neymar Jr. e Bruna Biancardi foram vistos juntos em um shopping na Arábia Saudita; confira os vídeos

Nesta quinta-feira, 9, Bruna Biancardi foi vista fazendo compras de roupas infantis na companhia de Neymar em um shopping na Arábia Saudita. Ambos são pais de Mavie, de sete meses, e têm sido centro de rumores de uma reconciliação desde que estiveram juntos na casa do atleta para celebrar o mesversário da pequena.

O ex-casal foi flagrado no local por fãs do jogador Malcom Oliveira, também brasileiro e jogador do Al-Hilal - mesmo time de Neymar. No vídeo, Bruna surgiu escolhendo vestidos para a filha, enquanto o atleta está brincando com amigos ao fundo.

Em outro registro, a influenciadora sai do estabelecimento, seguida por Mavie com a babá e Neymar. O craque brasileiro estava acompanhado de seguranças, que, em certo momento do vídeo, tentam ajudar a babá com a bebê.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr terminaram o relacionamento em 2023, após diversas polêmicas de traições por parte do craque da Seleção Brasileira. No entanto, recentemente eles começaram a ter uma relação mais próxima novamente. O jogador chegou até a se declarar para sua ex-namorada nas redes sociais em seu aniversário.

Neymar e Bruna Biancardi hoje mais cedo. pic.twitter.com/m5XJZuicVl — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) May 9, 2024

لحظة خروج الاسطورة من أحد الاسواق في الرياض 🤩 pic.twitter.com/ZqltzeXqDd — Team Neymar (@TeamNey10) May 9, 2024

Neymar Jr e Bruna Biancardi estiveram juntos em 7º mesversário da filha

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 7 meses de vida na última segunda-feira, 6. E em celebração do mesversário de sua herdeira, o jogador de futebol e a influenciadora digital se reuniram na Arábia Saudita para passar um tempo juntos.

Nos stories de seus perfis oficiais do Instagram na última terça-feira, 7, o ex-casal publicou um registro de Mavie, sendo que Bruna ainda apareceu com a pequena em seu colo. Mais cedo, modelo chegou a compartilhar um clique da pequena para celebrar o mesversário.

"Ontem essa neném fez 7 meses. Como passa rápido... te amo, minha vida", declarou Biancardi. No vídeo compartilhado pela mamãe, Mavie apareceu sorrindo e se divertindo com sua imagem em um espelho. Confira as fotos!