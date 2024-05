Giovanna Ewbank demonstra interesse em adotar cavalo Caramelo: "Um lar"

Comovida com o cavalo Caramelo, que ficou ilhado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, Giovanna Ewbank demonstra interesse em adotar o animal

O cavalo Caramelo, que ficou ilhado nas enchentes da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 9. O caso causou comoção no público, que se solidarizou com o animal, que ficou preso no telhado de uma casa por dias. Uma das famosas que se demonstrou preocupada foi a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que agora deseja dar um lar para o cavalo!

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso compartilhou alguns registros do resgate e deixou uma carta aberta ao animal. "Caramelo, nos últimos dias o choro estava preso na garganta. E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor. Você se tornou símbolo de esperança, resistência, força e amor", iniciou.

E continuou: "O Brasil parou pra te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer. Um povo onde a humanidade e a generosidade é mais forte do que um país dividido. Caramelo, você significa muito. Você significa a união, o povo e os animais dessa tragédia no Rio Grande do Sul. E mais Caramela, hoje você trouxe uma certeza: Há esperança!", escreveu Gioh.

A famosa, que é dona de um rancho com seu marido, ainda demonstrou seu interesse em adotar o cavalo e desejou sua rápida recuperação. "Espero que você se recupere logo Caramelo. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e uma lar!", garantiu Ewbank.

Famosos comemoram o resgate do cavalo Caramelo no Rio Grande do Sul

Além de Giovanna Ewbank, outros famosos se comoveram com a história de Caramelo. O cavalo foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 9, e a operação foi exibida ao vido na TV, mostrando quando os profissionais colocaram o cavalo deitado em um bote e o levaram para ser cuidado por veterinários.

Nas redes sociais, os brasileiros ficaram comovidos com a cena do resgate. Inclusive, alguns famosos se pronunciaram sobre a situação. “Viva! Todas as vidas importam”, declarou Christina Rocha. “Depois de tanta notícia ruim, o resgate do cavalo é um suspiro. Essas vitórias somadas dão esperança para seguirmos doando e ajudando do jeito que der para diminuir essa tragédia”, comentou Fernanda Paes Leme.

“Caramelo, o Brasil te ama! Meu Deus, que felicidade, que orgulho do Corpo de Bombeiros, dos militares que ajudaram a operação e dos veterinários. Ele está sedãzinho e indo em paz para ser salvo”, disse Felipe Neto.