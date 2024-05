Luan Santana anuncia doações para o RS: "Corrente de solidariedade"

Nas redes sociais, o cantor Luan Santana revelou como contribuindo para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

Luan Santana já realizou algumas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e nesta quinta-feira, 9, ele anunciou que doará toda a renda 'Luan City Festival', que acontecerá em Campo Grande, para ajudar o estado. Além do show, o cantor revelou que mandará uma carreta com água e alimentos essenciais, e seu fã clube realizará o sorteio de um violão autografado.

"O Rio Grande do Sul precisa da gente. Vamos continuar doando!! Eu tenho certeza de que com a ajuda de todos, vamos mudar essa realidade. Eu já fiz a minha doação pessoal e tô mandando uma carreta com água e alimentos essenciais. Também tô buscando apoio com parceiros e amigos de empresas, como a Alelo, que tá comigo em uma ação para arrecadar fundos para o povo gaúcho", começou.

"A Central do Luan está realizando o sorteio de um violão autografado, na campanha 'Toda ajuda Importa'. Também estamos iniciando uma campanha de ingresso solidário para o Luan City Festival de Campo Grande, com renda revertida para o RS."

Luan ainda terá um show transmitido no YouTube e no canal Multishow. "No próximo sábado, junto com a Stanley, vou transmitir o Luan City Festival RJ no meu canal do YouTube, buscando levantar ainda mais recursos para o estado. O festival também será transmitido pelo Multishow, ampliando ainda mais a nossa voz e alcançando mais e mais pessoas, numa corrente de solidariedade para ajudar aos que estão precisando", acrescentou.

O artista também doará remédios. "Quero aproveitar pra divulgar essa ação de doação de medicamentos de uso contínuo, que os nossos parceiros da Farmácias São João estão realizando. Se você está em uma das cidades mencionadas e precisa de medicamentos para continuidade de diversos medicamentos e tratamentos, pode contar com mais esse apoio. Eu conto com vocês!!", finalizou.

Sandy anuncia shows em prol do RS antes de pausa na carreira

Sandy anunciou na noite desta terça-feira, 7, que fará dois shows em prol do Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade devido às enchentes. A cantora ainda surpreendeu os fãs ao revelar que fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado após essas apresentações.

"Shows em prol do Rio Grande do Sul. O coração tá aflito, mas a gente busca no amor formas de ajudar ao próximo… Dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, com 100% da renda revertida em doações. Eu estava com tudo pronto pra divulgar minhas duas últimas apresentações antes de uma pausa por tempo indeterminado na minha agenda de shows. (Calma, não vou sumir completamente!) Era pra ser apenas uma espécie de “show de despedida” com os meus fãs de longa data. Mas meu coração pediu pra ressignificar este momento. Por isso, esse abraço sonoro no meu público vai ser transformado em doações aos nossos irmãos que estão precisando MUITO de nossa ajuda. E eu sei, meus queridos fãs, que vocês vão ficar muito felizes em fazer parte disso! [...]", acrescentou. Saiba mais!