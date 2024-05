Ivan Parente entrega desafios de emendar musicais no teatro: 'Sou workaholic'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ivan Parente fala sobre atuar com Claudia Raia em Tarsila, A Brasileira e entrega detalhes de novo musical com Hairspray

Ivan Parente, que está em cartaz com o espetáculo Tarsila, A Brasileira, já se prepara para estrear um novo musical como o personagem Corny Collins em Hairspray, com estreia no Rio de Janeiro marcada para julho. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator reflete sobre estrelar as produções, fala sobre atuar ao lado de Claudia Raia e entrega detalhes e desafios de emendar musicais no teatro: "Sou workaholic".

"Sempre estou envolvido em mais de um projeto, sou meio workaholic. Vem sendo bastante desafiador, porque emendei Tarsila com um projeto lindo do Aprendiz de Maestro lá da Sala São Paulo e, agora, os ensaios para Hairspray. Estou sem folga até quatro de julho, quando estrearemos no Rio de Janeiro", compartilha Ivan Parente, que concilia os ensaio de Hairspray com as apresentações de Tarsila, A Brasileira.

"No começo, fiquei bem debilitado, mas fui melhorando minha rotina. Nesse ritmo, eu preciso manter uma alimentação ótima, exercícios e dormir pelo menos oito horas diárias. Personagens completamente diferentes são o sonho de consumo de qualquer artista e a chance de fazê-los todos ao mesmo tempo é uma doideira", acrescenta o ator sobre a rotina intensa.

Em Tarsila, A Brasileira, Ivan Parente encara o desafio de dividir os palcos com Claudia Raia e assumir três papéis distintos. "A Claudia é muito exigente, uma atriz intensa e talentosa. Eu e ela somos do signo de capricórnio, perfeccionistas e amamos trabalhar. Enquanto não está perfeito, ela não cansa. Trabalhar com ela nos faz ter certeza de que não podemos estacionar em uma única possibilidade de arte, precisamos ser plurais. Estou conseguindo me ressignificar mais uma vez", destaca.

"Estou fazendo aula de ballet e me organizando para também substituir o ator Jarbas Homem de Mello. São desafios que alguns atores da minha idade já estão querendo fugir. Eu estou feliz e amedrontado, mas sigo entendendo que sair da zona de conforto pode te mostrar novas possibilidades. Que elas venham", conta ele, que encerra temporada com o espetáculo no Teatro Santander, em São Paulo, no dia 26 de maio.

Leia também: Louise Clós compartilha desafios e planos após primeira protagonista intensa: 'Me reconectando'

Nos preparativos para estrear a nova montagem de Hairspray como o personagem Corny Collins, Ivan Parente adianta os desafios para o papel e o que o público pode esperar do musical. "É um espetáculo retumbante, vibrante e contagiante. Quando recebi o material para audicionar para o Corny Collins, achei super estranho. Pensei que estava velho demais para o papel. Quando cheguei para o teste e vi tantas pessoas diferentes e possibilidades, me senti acolhido e simplesmente me joguei".

"A banca do projeto e todos os envolvidos foram sempre muito respeitosos e com um sorriso no rosto para tirarem as minhas dúvidas. Faz diferença! Acredite. Acho que o maior desafio do Corny serão as coreografias do Tiago Dias somadas com as músicas que tem vários trava-línguas, mas eu amo um desafio", completa Ivan Parente.