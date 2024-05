Peça em São Paulo arrecada fundos para o Rio Grande do Sul

Em cartaz até junho, espetáculo 'Ainda Dá Tempo" fará sessão extra com renda revertida para desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul

A peça Ainda Dá Tempo, em cartaz atualmente em São Paulo, promove na próxima sexta-feira, 17, uma sessão extra para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. O dinheiro da apresentação será revertido 100% para a ONG Pão dos Pobres, responsável por auxílios a desabrigados da enchente que vem atingindo o estado gaúcho nos últimos dias.

O espetáculo solidário está marcado para as 22h, no Teatro UOL, local onde a peça tem apresentações semanais de sexta a domingo até o dia 2 de junho. Na obra, adaptada de Jeff Gould, uma casa à venda é o ponto de encontro de três casais, que se surpreendem com descobertas que podem mudar os seus destinos.

Dirigido por Isser Korik, o elenco é composto por Ricardo Tozzi (48), Bruna Thedy (41), Norival Rizzo (72), Eliete Cigaarini (61), Igor Cosso (33), Bia Arantes (31) e Klayton Pavesi (18). De acordo com Tozzi, a iniciativa é uma forma de usar o trabalho artístico para contribuir com a tragédia que vem comovendo todo o País. "Neste momento o que a gente pode fazer com nossa arte, nosso trabalho é ajudar a somar", declarou o ator, que também pode ser visto, atualmente, na reprise de Cheias de Charme na Globo.

Desde o último sábado, 11, chuvas intensas voltaram a cair em diversos municípios do Rio Grande do Sul, inclusive na capital, Porto Alegre. No último domingo, 12, a Defesa Civil gaúcha emitiu novos alertas para que a população buscasse por áreas seguras.

Entre as regiões com "risco de inundação severa" estão os vales do Taquari e do Caí, de acordo com os alertas mais recentes da Defesa Civil. “Quem mora em regiões próximas, ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações deve sair com antecedência, de forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer”, orienta o órgão.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou que os rios Taquari, Jacuí, dos Sinos e Caí devem voltar a ter elevação de nível, após leve recuo nos últimos dias. “Espalhem essa informação”, pediu Eduardo Leite em vídeo publicado nas contas oficiais do governo nas redes sociais.

Na região metropolitana de Porto Alegre, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, também fez um apelo para que quem voltou para casa após o recuo das águas volte a deixar os locais suscetíveis a alagamentos. “Saia imediatamente porque as águas voltarão, e a pessoa provavelmente terá que ser resgatada [se ficar]”, disse ele em vídeo publicado na conta da prefeitura no Instagram.

(com informações da Agência Brasil)