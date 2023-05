Príncipe Harry chega em Londres para a coroação do Rei Charles III

Sem Meghan Markle e os filhos, príncipe Harry desembarcou em Londres na tarde desta sexta-feira, 5, e deverá ficar apenas 24 horas em solo britânico

O príncipe Harry já está em Londres, na Inglaterra, para acompanhar a coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, que acontecerá na manhã de sábado, 6. De acordo com o site da Revista People, o caçula do Rei chegou em solo britânico em um voo comercial sem a esposa, Meghan Markle, e os filhos, Archie e Lilibet, que ficaram na Califórnia, Estados Unidos.

A previsão é que o príncipe Harry fique em Londres apenas 24 horas. Ele deverá embarcar de volta para os Estados Unidos poucas horas após a coroação. Isso porque ele quer chegar a tempo de passar a noite de sábado ao lado do filho mais velho, Archie, já que é o aniversário do menino.

A ida de Harry para Londres marcará a primeira aparição dele com a família real desde o lançamento do seu livro de memórias, que levantou polêmicas no início deste ano. Ele não é visto com os membros da realeza desde o funeral da rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

Príncipe Harry conversou com o pai

O príncipe Harry (38) teve uma conversa bem sincera com o pai, rei CharlesIII (74), antes de confirmar sua presença na coroação dele, em 6 de maio, na Abadia de Westminster, no Reino Unido. As informações foram publicadas pelo The Sun neste final de semana.

Segundo a publicação, rolou uma conversa ‘de coração para coração’, de pai para filho, “com vontade de ambos os lados para consertar as coisas”, disse uma fonte. Com isso, o príncipe encerrou um período de meses sem contato com Charles, mas continua sem falar com o irmão mais velho, William (41).

Fontes próximas dizem que o rei está "feliz" com a decisão de seu filho caçula e que “compreendeu" a decisão de sua nora, Meghan Markle (41) de ficar nos EUA com os dois filhos; Archie, o mais velho, completa 4 anos no mesmo dia da coroação e Lilibeth.