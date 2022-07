Príncipe George rouba a cena ao acompanhar os pais no torneio de Wimbledon

Príncipe George marca presença na final masculina de Wimbledon ao lado de Kate Middleton e príncipe William

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 11h50

Pela primeira vez, o príncipe George (8) acompanhou uma final do torneio de tênis de Wimbledon neste domingo, 10. Ao lado dos pais, Kate Middleton (40) e príncipe William (40), ele marcou presença no camarote do evento esportivo para ver a disputa entre Novak Djokovic (35) e Nick Kyrgios (27).

O garoto de oito anos roubou a cena com seu look elegante para o evento e também com suas expressões ao acompanhar o jogo. Futuro rei do Reino Unido, George está cada dia mais participando de eventos como representante da realeza. Nos últimos anos, ele tem aparecido mais ao lado dos pais nos eventos oficiais conforme vai crescendo.

Ao lado da mãe, George contou para a imprensa local que era a sua primeira vez no torneio e a mãe completou que ele foi ao evento sem os irmãos – Charlotte (7) e Louis (4) – porque era o seu dia especial com os pais.

Para a ocasião, Kate Middleton apareceu com um vestido de bolinhas da estilista Alessandra Rich. O look é avaliado em 1.335 libras, cerca de R$ 7 mil.

Kate Middleton e príncipe William devem mudar de casa em breve

O príncipe William (39) e a esposa, Kate Middleton (40), estão prestes a fazer as malas para uma nova casa. De acordo com o site da revista People, os dois devem sair de Londres, na Inglaterra, em breve. A previsão é que eles se mudem com os três filhos – George (8), Charlotte (7) e Louis (4) – para a região de Berkshire, perto do Castelo de Windsor.

O casal teria tomado a decisão por causa da nova escola dos filhos. As crianças devem encerrar os estudos em uma escola de Londres nos próximos meses e devem ser matriculadas em uma escola na área de Windsor. Assim, o melhor para a família seria a mudança de casa.