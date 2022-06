Príncipe William e Kate Middleton devem se mudar em breve

Saiba o motivo para a mudança de casa do príncipe William com a esposa, Kate Middleton, e os três filhos

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 16h16

O príncipe William (39) e a esposa, Kate Middleton (40), estão prestes a fazer as malas para uma nova casa. De acordo com o site da revista People, os dois devem sair de Londres, na Inglaterra, em breve. A previsão é que eles se mudem com os três filhos – George (8), Charlotte (7) e Louis (4) – para a região de Berkshire, perto do Castelo de Windsor.

O casal teria tomado a decisão por causa da nova escola dos filhos. As crianças devem encerrar os estudos em uma escola de Londres nos próximos meses e devem ser matriculadas em uma escola na área de Windsor. Assim, o melhor para a família seria a mudança de casa.

A previsão é que eles se mudem para a casa Adelaide Cottage, mas o Palácio Real ainda não confirmou. Uma fonte próxima da família real declarou: “A realidade é que eles estão confinados em Londres. As crianças não podem ir a um parque ou jogar futebol com os amigos. O planos deles para os próximos anos é se mudar, o que será especial para eles”. Eles devem manter a casa no Kensington Palace montada para servir de base em Londres.

Além disso, vale destacar que a mudança fará com que Kate Middleton fique mais perto dos seus pais, que também moram na região de Berkshire.

Caretas do príncipe Louis

O Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) usaram as redes sociais para falar sobre as caras e bocas do Príncipe Louis, de apenas 4 anos, durante Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) na última semana, 05.

O pequeno roubou a cena durante os eventos fazendo caretas o tempo todo para o público e para os fotógrafos que estavam presentes. "Que fim de semana fantástico de comemorações. Ver pessoas de todo o país se reunindo com familiares, amigos e entes queridos foi extremamente especial. Agradecemos a todos que compareceram para mostrar sua gratidão à Rainha e seus inspiradores 70 anos de liderança. Das multidões no Mall às comunidades que organizam festas de rua por todo o país, esperamos que você tenha um fim de semana inesquecível. Todos nós tivemos um momento incrível, especialmente Louis", disseram os Duques.