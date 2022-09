Príncipe George teria 'ameaçado' colegas de classe após desavença

Príncipe George, filho de William e Kate Middleton, havia brigado com um colega e teria dado a famosa “carteirada”

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 19h17 - Atualizado às 19h55

A escritora britânica Katie Nicholl, especialista em realeza britânica, escreveu em seu livro “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown” (“A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa”), que George (9), filho do príncipe William (40) e KateMiddleton (40), deu a famosa carteirada para ganhar uma discussão com um colega de classe.

Em um trecho da sua obra ela escreveu: “George entende que um dia será rei e, quando mais novo, brigou com amigos na escola, vencendo-os com a frase matadora: ‘meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado’”.

“O príncipe William e a princesa Kate estão criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com a consciência de quem ele é e do papel que herdará, mas não querem sobrecarregá-los com o senso de responsabilidade”, disse a autora.

Príncipe George e princesa Charlotte acompanham o funeral da bisavó

Os filhos do príncipe William e de Kate Middleton, o príncipe George e a princesa Charlotte, estiveram presentes no funeral da Rainha Elizabeth II. A ideia do casal é começar a inserir as crianças nos eventos oficiais da realeza britânica. Os irmãos chegaram acompanhados da mãe e da rainha consorte Camilla.

George ocupa agora o segundo nome na linha de sucessão real, estando atrás de seu pai, William. Já Charlotte, está em terceiro.