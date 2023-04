Princesa Diana deu um tapa no filho caçula, Harry, por um motivo inesperado

Princesa Diana perdeu a paciência com atitude do filho caçula, Harry, e deu um tapa no garoto quando ele tinha oito anos de idade

Uma atitude da princesa Diana no passado ganhou as manchetes de tabloides internacionais nesta semana. Isso porque o jornalista britânico Robert Jobson contou em seu livro, chamando Our King, que a princesa deu um tapa no filho caçula, Harry, após uma atitude inacreditável do menino, que, na época, tinha 8 anos de idade.

Na história contada pelo autor, Diana deu um tapa no filho ao vê-lo tendo uma atitude racista com um motorista de ônibus durante um passeio pela cidade de Londres, na Inglaterra. Naquele dia, o oficial de proteção da família real, Ken Wharfe, conseguiu uma autorização para levar Diana e seus filhos para um passeio de ônibus pela cidade.

Durante o passeio, Harry teve uma atitude racista. Ele começou a imitar o sotaque do motorista indiano, o que deixou a princesa furiosa. “No ônibus, Diana teve que dizer a Harry para parar de imitar o sotaque do condutor do ônibus toda vez que um passageiro pressionava a campainha para descer. O condutor, um sujeito jovial com um turbante amarelo, estava tranquilo com o racismo casual de Harry, mas Diana ficou tão incrédula que acabou dizendo a Ken Wharfe para abandonar a viagem”, disse o autor, segundo o site Daily Mail.

Quando desceram, a atitude de Diana impressionou a todos. “Diana, imediatamente, deu um tapa em Harry e disse: 'Nunca mais faça isso'. Depois, ela fez Harry escrever para Wharfe para se desculpar pelo seu comportamento e por estragar o dia que havia arranjado para os meninos”, afirmou.

Por fim, o autor do livro refletiu sobre a atitude da princesa com o filho. “Como ele era criança na época, provavelmente foi perdoado, mas o incidente demonstra que, pelo menos em uma questão, Diana estava de acordo total com Charles. Ela não toleraria nenhuma forma de racismo de seus dois filhos”, contou ele, citando o Rei Charles III, que é conhecido por prezar pela diversidade na equipe que trabalha para ele.

Rainha consorte Camilla vai ao estilista da princesa Diana

Camilla Parker-Bowles (75) contratou o estilista favorito da princesaDiana (1961-1997) para criar o vestido que ela usará na coroação do Rei Charles III (74), prevista para maio deste ano. De acordo com o Page Six Style, Bruce Oldfield, que no passado desenhou uma série de looks icônicos e famosos de Lady Diana, foi uma “escolha óbvia” para a rainha consorte.

“Camilla tem uma amizade muito próxima com ele há muitos anos, então, de muitas maneiras, é a escolha natural e óbvia. Ela confia nele porque ele realmente entregou vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente para ela", disse uma fonte, ao site.

Oldfield desenvolveu uma estreita amizade com a rainha consorte nas últimas décadas, que se seguiram à sua amizade de uma década com Diana. Embora ele ainda não tenha comentado sobre o assunto, Bruce disse anteriormente ao Daily Mail que "deu a Diana seu glamour e a Camilla sua confiança".