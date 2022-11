Princesa Charlene usa colar com diamante rosa raro

Esposa do príncipe Albert, a princesa Charlene atrai os olhares ao usar o 'Grace Diamond' em evento na cidade de Nova York

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 17h57

A princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, nesta semana e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.

A princesa usou o colar com um diamante rosa raro, chamando de Grace Diamond. O diamante é de uma marca especializada em joias raras e confeccionado pelo joalheiro parisiense Lorenz Bäumer. O colar se chama 'La Vie em Rose'.

Vale lembrar que o evento Princess Grace Awards é uma homenagem para a princesa Grace, que era uma atriz americana antes de se casar com o príncipe Ranier III. Ela encantou uma geração com sua beleza e talento, mas faleceu ao sofrer um derrame pouco depois de um acidente de carro em 1982, aos 52 anos de idade.