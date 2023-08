Princesa Charlene de Mônaco precisa marcar hora para ver marido; site afirma que o casal é apenas fachada

O casamento de Charlene e Albert é marcado por polêmicas. Casados desde 2011, os dois são pais de gêmeos

A Princesa Charlene de Mônaco precisa de hora marcada para se encontrar com o marido, o Príncipe Albert, e o casamento dos dois é “apenas para cerimonial”. As alegações partem de uma fonte ligada ao Principado de Mônaco em depoimento ao site francês Voici.

“São um casal que marca encontros para se verem”, destacou a publicação. O casal não está divorciado, motivo para continuarem a cumprir juntos compromissos oficiais de Mônaco. Fora os importantes eventos reais, Albert e Charlene estão mais distantes do que nunca, embora tenham sido fotografados recentemente juntos em um iate no sul da ilha francesa Córsega.

Até agora os assessores da família real não se pronunciaram sobre o depoimento. Pórem esses boatos em torno do fim do casamento não são os primeiros, no último mês de março outros burburinhos começaram a surgir, quando Charlene foi vista sem sua aliança.

Na época, o Palácio Real de Mônaco desmentiu os boatos e informou que o casal real continua junto. Os boatos surgiram em uma publicação da revista francesa Royauté, que informou que o casal estaria em processo de separação.

“O artigo é feito com velhas histórias que não eram verdadeiras para começar”, disse o porta-voz. Em entrevistas recentes, o príncipe disse que a família foi a sua maior conquista em seus 18 anos de reinado. E a princesa afirmou que a família é a sua 'rocha'.

Nascida no Zimbábue, Charlene, de 45 anos, é ex-nadadora profissional, tendo participado das Olimpíadas de Sydney, em 2000. Ela trocou alianças com Albert, que tem 65 anos, em 2011. Os dois são pais dos gêmeos Gabriela e Jaime, de 8 anos. Em 2021, a princesa passou boa parte do ano na África, longe do marido e dos filhos. Na época, a distância foi atribuída a um problema de saúde e a opção dela de ser tratada em Zimbábue.

Princesa Charlene usa joia com diamante raro

Há pouco tempo, a princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.