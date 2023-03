Separação? Palácio de Mônaco se pronuncia após rumores sobre o príncipe Albert e a princesa Charlene

Palácio de Mônaco rompe o silêncio após rumores envolvendo o casamento do príncipe Albert e a princesa Charlene

O príncipe Albert de Mônaco e a princesa Charlene foram alvos de rumores de que estariam se separando. Porém, o Palácio Real de Mônaco desmentiu os boatos e informou que o casal real continua junto. Os boatos surgiram em uma publicação da revista francesa Royauté, que informou que o casal estaria em processo de separação.

Então, o Palácio Real informou que os rumores são maliciosos e totalmente infundados, já que os dois não estão em processo de separação. “O artigo é feito com velhas histórias que não eram verdadeiras para começar”, disse o porta-voz.

Albert e Charlene são pais de gêmeos, o príncipe Jacques e a princesa Gabriella, de 8 anos. Em entrevistas recentes, o príncipe disse que a família foi a sua maior conquista em seus 18 anos de reinado. E a princesa afirmou que a família é a sua 'rocha'.

Os dois se casaram em julho de 2011. Eles são esperados como convidados na coroação do Rei Charles III, do Reino Unido, em maio deste ano.

Princesa Charlene usa joia com diamante raro

Há pouco tempo, a princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.

A princesa usou o colar com um diamante rosa raro, chamando de Grace Diamond. O diamante é de uma marca especializada em joias raras e confeccionado pelo joalheiro parisiense Lorenz Bäumer. O colar se chama 'La Vie em Rose'.

Foto: Getty Images