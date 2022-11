Prima da Rainha Elizabeth II, Princesa Olga Romanoff será participante de reality show polêmico

Princesa Olga Romanoff entra como participante de reality show polêmico; ela está ligada à Família Real da Rússia

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 08h40

Uma prima da Rainha Elizabeth II (1926-2022), a Princesa Olga Romanoff (72) será uma das participantes de um polêmico reality show britânico chamado ‘The Big Celebrity Detox’. A produção reúne diversos famosos que passam por procedimentos e técnicas de desintoxicação física e mental.

Entre as experiências vivenciadas por Romanoff no reality show está a ingestão de sua própria urina. Outra técnica de bem-estar apresentada no programa é uma prática de acupuntura com ferrões de abelhas. A expectativa é que o programa comece a ser exibido na TV do Reino Unido no início de 2023.

A imprensa do Reino Unido tem noticiado que Romanoff foi chamada para participar do reality show, devido à sua relação distante com a família real britânica, uma vez que é russa e descendente da Casa de Romanov.

Além disso, a prima da rainha tem uma visão bem crítica sobre aos familiares. Ela fez uma observação polêmica ao aparecer no programa 'Lorraine', do Reino Unido, em maio do ano passado. "Eu fui ensinada a me sentar e calar a boca e nunca lavar sua roupa suja em público, não importa o que seja", revelou.

Morte da Rainha Elizabeth II em meio à gravação do reality show

O 'The Big Celebrity Detox' já estava sendo gravado quando Elizabeth II morreu e Olga foi autorizada a assistir ao funeral por uma TV - benefício não concedido a outros participantes da produção.

“Ela não hesita e se entrega com tudo em todas as atividades, incluindo a ingestão de sua própria urina”, disse um produtor do programa ao MetroUK. “Ela participou com tudo e muito bem-humorada. Ela é ótima para TV”, complementou.

Princesa Olga também já participou de outros programas de TV, como o documentário ‘The Royal House of Windsor’, sobre a família de Elizabeth II.