Por que Meghan Markle não viajou com o príncipe Harry? Motivo vem à tona

Imprensa internacional explica o motivo da viagem do príncipe Harry sozinho para o Japão e Cingapura

Nesta semana, o príncipe Harry embarcou sozinho para uma viagem para a Ásia, com passagem pelo Japão e Cingapura. Então, os fãs da realeza começaram a se questionar sobre a ausência de Meghan Markle e o motivo veio à tona.

De acordo com a revista People, Harry viajou para acompanhar eventos esportivos internacionais no final de semana em prol de instituições de caridade. Porém, ele não contou com a companhia de sua esposa. Isso porque Meghan Markle escolheu ficar na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos, Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2 anos .

Meghan quis aproveitar o final do verão no hemisfério norte com as crianças antes que Archie volte para a escola com o final das férias. Esta não foi a primeira vez que ela não acompanhou o marido em uma viagem oficial. Em maio deste ano, Harry foi sozinho para a coroação do pai, o Rei Charles III, na Inglaterra, enquanto a esposa ficou com os filhos nos EUA.

A aparição mais recente de Harry e Meghan juntos aconteceu por meio de um vídeo na internet. Os dois surgiram sorridentes em um jardim quando gravaram um vídeo para agradecer pelo apoio de pessoas do fundo Responsible Technology Youth Power, que promoveu uma ação para que os dois ligassem para pessoas que apoiam e são apoiadas pelo projeto. Isso porque a fundação deles doou o valor de US$ 2 milhões para grupos liderados por jovens na área de tecnologia e inclusão.

Amigo desmente crise entre Harry e Meghan

Um amigo próximo à família de Meghan Markle e Harrydesmentiu os rumores sobre uma possível crise no casamento deles. Nas redes sociais, o amigo do casal afirmou que os Sussex ainda estão muito "felizes juntos".

Karl Larsen, conhecido pelo seu trabalho na revista Rolling Stones e pelos flagras de celebridades, compartilhou algumas fotos do casal em seu perfil nas redes sociais e aproveitou para tranquilizar os fãs de Meghan e Harry:

"Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui", escreveu ele na postagem.