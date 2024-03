Por que Kate Middleton demorou para revelar o câncer?

Motivo da demora de Kate Middleton para revelar publicamente que está com câncer é revelado: ela esperou um momento específico. Saiba qual

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu o mundo nesta sexta-feira, 22, ao revelar que está com câncer. Ela descobriu o tumor após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano, mas só revelou a doença publicamente agora. Com isso, os fãs da realeza se questionaram: Por que demorou tanto? E a resposta envolve os filhos dela.

Kate é mãe de George, Charlotte e Louis, que estão em idade escolar. Por isso, a princesa escolheu esperar o período de férias na escola das crianças. Eles vão ficar alguns dias em casa por causa do feriado da Páscoa que se aproxima antes de retornarem os estudos. Com isso, Middleton fez o anúncio público neste momento para que as crianças não tivessem que lidar com a repercussão enquanto frequentam as aulas .

De acordo com o site da Revista People, a escolha pelo anúncio agora dará o espaço que a família precisa para lidar com a repercussão de forma privada. A previsão é que Kate e William levem os filhos para a propriedade de Anmer Hall, que fica ao norte de Londres e é um dos lugares favoritos deles.

Em seu próprio vídeo de anúncio da doença, Kate Middleton contou que precisou de um tempo para digerir a informação e começar o tratamento de quimioterapia . "Como você pode imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma isso é apropriado para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem. Como eu disse a eles: estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a curar; em minha mente, corpo e espírito", afirmou.

Palácio real não quer revelar mais detalhes sobre Kate

Após o anúncio de que Kate Middleton está com câncer, a imprensa internacional tentou obter mais detalhes sobre o diagnóstico da princesa de Gales. Porém, os representantes da família real britânica informaram que não vão abrir mais detalhes sobre a saúde dela.

De acordo com o site da revista People, o palácio informou: “Nós não vamos dividir nenhuma informação a mais sobre a condição médica. A princesa tem o direito à privacidade, assim como todos nós”.

Vale lembrar que o palácio real manteve a privacidade da princesa durante todo o período, desde que ela foi internada em janeiro. Na época, eles informaram que ela iria passar por uma cirurgia abdominal planejada na The London Clinic. Eles ainda falaram que ela deveria ficar internada por até 14 dias para se recuperar e voltaria aos compromissos públicos após a Páscoa.

Agora, Kate Middleton informou que foi diagnosticada com câncer após a cirurgia - já que, na época do procedimento, acreditavam que não algo relacionado ao câncer, o que foi desmentido pelos exames posteriores. Ela iniciou o tratamento com quimioterapia em fevereiro.

Com isso, a princesa não tem previsão de quando voltará aos compromissos públicos, já que depende da liberação médica e de sua plena recuperação.