Por que Camila Parker Bowles será rainha consorte? Entenda

Camilla Parker Bowles receberá título significativo após a coroação do rei Charles III

Além da coroação do rei Charles III (74) neste sábado, 6, os britânicos também irão celebrar a coroação de Camilla Parker Bowles (75). Esposa do monarca desde 2005, ela receberá o título de rainha consorte, algo que tem gerado polêmica não apenas entre os súditos, mas também na própria família real.

Camila receberá esse título a pedido da própria rainha Elizabeth II (1926 - 2022), que antes de sua morte fez Charles prometer que este seria o título dado para Camilla. No jubileu de platina da monarca, o qual marcava os 70 anos de seu reinado, ela abençoou o casal e falou sobre seu desejo.

"Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que têm dado a mim; e é o meu sincero desejo que, quando a hora chegar, Camilla será conhecida como rainha consorte enquanto continua seu serviço leal ", disse a rainha.

Novidade para quem não acompanha a vida dos monarcas, rainha consorte é o título dado à esposa do rei vigente. A palavra "consorte" significa que apesar de levar um título parecido com o do marido, ela não tem os mesmos poderes políticos e militares.

Camilla só receberia o título de rainha caso tivesse nascido dentro da família real britânica, assim como Elizabeth II. Mas apesar de todo o imbróglio, a imprensa britânica tem apostado que ela será apenas chamada de "rainha".

Vale destacar que Camilla tem um histórico problemático envolvendo a família real, por conta do início conturbado de seu romance com Charles. Desde 1980 a imprensa britânica especula que os dois vivem um affair, mesmo enquanto o então príncipe era casado com Diana Spencer (1961 - 1997), a Lady Di.

Ao fim do relacionamento, Diana chegou a dar entrevistas falando como era tratada por Charles. "Tinha três pessoas nesse casamento, era um pouco lotado", disse ela à BBC.

Antes de assumir o namoro com Charles, a rainha consorte viveu um casamento de 20 anos com Andrew Parker Bowles. Juntos eles tiveram dois filhos. Por conta de seu estilo de vida, Camilla nunca foi vista como "adequada" para o futuro rei.