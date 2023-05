Princesa Anne abre o jogo sobre coroação do irmão: “Vocês sabem o que vão receber”

Neste último sábado, 29, um trecho de uma entrevista da Princesa Anne para um canal de televisão britânico foi divulgado. No clipe, a única filha da Rainha Elizabeth II comentou sobre a coroação de seu irmão Rei Charles III, que acontece neste próximo dia 6.

“Bom, vocês sabem o que vão receber porque ele tem praticado um pouco e não acho que ele irá mudar”, comentou a irmã de Charles sobre os preparativos para a cerimônia histórica.

A Princesa ainda comentou sobre o papel do irmão em assumir o posto de sua mãe, Elizabeth II: “Você sabe, ele está comprometido com seu próprio nível de serviço, e isso continuará sendo verdade”.

Na entrevista, Anne ainda foi questionada pela apresentadora sobre uma queda da popularidade da realeza britânica após o falecimento da Rainha. Quando perguntada se a Família se sente afetada por isso, Anne respondeu:

“Não precisamos, com todo o respeito, lidar com isso. É o monarca que é chave para isso. E a Constituição que sustenta a monarquia”.

A Princesa ainda comentou: “Nós, como família, estamos lá para apoiar este papel. O que fazemos, esperamos, contribui para a monarquia na forma como ela pode transmitir continuidade, não apenas de interesse, mas de serviço, de compreensão, a maneira como as pessoas da comunidade querer viver suas vidas”.

A refreshingly fluff-free interview with Princess Anne by CBC’s @adriearsenault, who (amongst many questions) asked the Princess Royal about the growing decline in support for the British Monarchy and how they deal with it as a family: pic.twitter.com/TDiGkou6EO