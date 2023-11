O que a Princesa Charlotte precisa para receber título da Família Real?

Charlotte é a segunda filha de William e Kate Middleton, os sucessores do trono inglês; descubra qual o motivo da pequena ainda não tem seu titulo

Princesa Charlotte, a filha do príncipe William e Kate Middleton, sucessores ao trono da Inglaterra. A pequena, irmã do meio de George e Louis, está na linha de sucessão de um título muito importante dentro da realeza britânica, mas ainda um pequeno detalhe difere o título da pequena enquanto o pai não assume o trono.

Oficialmente, o título atual da menina de oito anos é Sua Alteza Real, a Princesa Charlotte Elizabeth Diana de Wales. Tudo pode mudar, no entanto, quando seu pai, William, assumir o trono da Inglaterra, após a morte de Charles III.

Em um futuro que talvez não esteja tão longe de acontecer, Charlotte terá seu título alterado para Sua Alteza Real, a Princesa Real Charlotte Elizabeth Diana de Wales. A mudança parece não ser tão diferente, mas ela é extremamente significativa.

A nomeação de Princesa Real pertence hoje à princesa Anne, filha mais velha de Elizabeth e Filipe, os saudosos Rainha e Rei Consorte da Inglaterra. Essa honraria é dedicada às filhas mais velhas dos reis. Como Charles não possui filhas, apenas William e Harry, de seu casamento com a Princesa Diana, quando Anne morrer e William for rei, o título será passado à Charlotte.

E se Anne morrer quando Charles ainda for rei? Então a nomeação de Princesa Real ficará 'guardada', até que William assuma. O protocolo real é que essa honraria seja passada de pai para filha, diretamente.

Até lá a pequena, que ocupa a terceira posição na linha sucessória ao trono britânico - atrás do pai e do irmão mais velho, George, e à frente do irmão mais novo, Louis, e do tio, príncipe Harry. vai ter que se contentar com o 'simples' título de Princesa da Inglaterra.

Quando a princesa Charlotte usará sua primeira tiara? Saiba mais sobre a tradição

No Reino Unido, a tradição diz que as mulheres da realeza costumam usar sua primeira tiara no dia do casamento. Esse foi o caso da mãe da princesa Charlotte, Kate Middleton , e sua tia Meghan Markle. Mesmo os membros de sangue da família real - incluindo a neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e Zara Tindall - não usaram os enfeites de cabeça brilhantes até o casamento.

Porém, Charlotte pode seguir os passos da princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, e usar uma tiara antes do casamento. E como futuro membro trabalhador da família real e isso pode ter influenciado na decisão de deixá-la usar a tiara antes do casamento.