Morte da Rainha Elizabeth II: população faz homenagens nos palácios

Logo após a notícia da morte da rainha Elizabeth II, os britânicos se reuniram nos palácios da realeza com flores e velas para prestar o luto pela morte da monarca

A população britânica está de luto pela morte da Rainha Elizabeth II. Ela faleceu aos 96 anos nesta quinta-feira, 8, enquanto estava no Castelo Balmoral, na Escócia. Logo que a notícia foi revelada para a população, várias pessoas se reuniram no palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor para prestar homenagens.

A população levou flores e velas para demonstrar o luto pela despedida da monarca. A rainha ficou mais de 70 anos no trono britânico e era amada pelos súditos. Ela tinha alto índice de aprovação dos moradores do Reino Unido.

Morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, ao lado de sua família. Ela estava com 96 anos e mais de 70 anos de reinado.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, filho primogênito da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

A rainha Elizabeth II deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.