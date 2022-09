Morte da Rainha Elizabeth II: hino britânico vai sofrer mudança

Com a morte da Rainha Elizabeth II, um trecho do hino britânico vai ser modificado para homenagem o novo Rei Charles

O Reino Unido passará por mudanças após a morte da Rainha Elizabeth, que faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos. Uma das transformações acontecerá no hino nacional. Isso porque o hino precisará homenagear o Rei Charles ao invés da Rainha.

Um trecho atual do hino diz: 'God Save The Queen' (Deus salve a Rainha). E será modificado para: 'God Save The King' (Deus Salve o Rei). Além disso, outras menções para a palavra 'rainha' ao longo do hino também devem ser modificados de forma oficial.

Vale lembrar que o Reino Unido já tem um novo Rei: Charles, o primogênito de Elizabeth II e Philip. Ele assumiu o reinado assim que a morte de sua mãe foi anunciada. De acordo com a norma da realeza, o trono é hereditário e eles seguem a regra de que: 'rei morto, rei posto', que diz que um novo rei é automaticamente decretado após a morte do rei/rainha anterior.

Morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, ao lado de sua família. Ela estava com 96 anos e mais de 70 anos de reinado.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, filho primogênito da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

A rainha Elizabeth II deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.