Meghan Markle vence ação judicial contra meia-irmã que a acusava de difamação

Samantha Markle, meia-irmã da duquesa de Sussex, acusou Meghan de difamação em diversas entrevistas diferentes; o processo está em aberto desde 2023

Meghan Markle ganhou na justiça uma ação judicial contra a sua meia-irmã, Samantha Markle. Ela acusava Meghan de difamação em diferentes entrevistas ao longo dos anos. Samantha é meia irmã de Meghan por parte do pai, Thomas Markle, e não poderá entrar com um recurso no caso. Ela queria ganhar $75,000 (mais de R$370 mil) da duquesa de Sussex.

A juíza responsável pelo caso, Charlene Honeywell, disse no processo que a moção para encerrar o caso foi concedida depois que Samantha não apresentou declarações que apoiassem sua alegação de difamação. No processo, a Honeywell escreveu que as alegações “sugerem” que Samantha “discorda” das “opiniões em vez de declarações de fatos” de Meghan.

Em comunicado obtido pela revista americana PEOPLE, o advogado da duquesa, Michael J Kump, disse: “Estamos satisfeitos com a decisão do tribunal rejeitando o caso”.

A Honeywell decidiu anteriormente em março de 2023 que Samantha não seria capaz de processar a Duquesa de Sussex por difamação sobre alegações feitas na biografia não autorizada de Meghan, Finding Freedom, e durante sua entrevista com Oprah Winfrey.

Samantha afirmou em seu processo original que a Duquesa de Sussex fez declarações difamatórias durante sua entrevista com Winfrey quando ela disse que "cresceu como filha única". Ela disse nos documentos que ela e Meghan "foram próximas durante a infância", mas foram atrás de Meghan começou a namorar o príncipe Harry.

Saiba como Harry e Meghan Markle lidaram com as acusações de 'Photoshop'

Após Kate Middleton admitir que editou a foto do Dia das Mães compartilhada no último domingo, 10, a família real britânica tem sofrido uma "pressão crescente" para exibir publicamente o registro, editado pela princesa de Gales. A informação foi divulgada pelo Daily Mail.

Aqueles que acompanham a realeza britânica logo recordaram que foi exatamente assim que o duque e a duquesa de Sussex lidaram com uma polêmica semelhante, quando foram acusados de alterar seu cartão de Natal de 2019 com o príncipe Archie.

No clique, é mostrado Harry e Meghan Markle sorrindo enquanto se sentam no chão ao lado de sua árvore de Natal, enquanto Archie, que tinha pouco mais de seis meses na época, estava próximo à câmera com uma expressão curiosa.

Após perceberem que o rosto de Meghan estava mais em foco do que o de Harry, mesmo com os dois no fundo da foto, as redes sociais ficaram cheias de teorias de que o clique havia sido editado para aproximar a duquesa do foco.