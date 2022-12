Meghan Markle revela ter sido proibida de convidar sobrinha para seu casamento: “Doloroso”

Em nova série, Meghan Markle deu detalhes sobre seu casamento com Príncipe William e revelou que não pode convidar sobrinha

Nesta quinta-feira, 8, a série “Harry e Meghan” que acompanha a vida do Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (41) chegou à Netflix. Entre as diversas revelações feitas no programa, a atriz revelou alguns detalhes até então inéditos sobre seu casamento real.

A Duquesa de Sussex não é próxima de sua meia-irmã Samantha, porém, tem um forte laço com a filha de Samantha, Ashleigh. Porém, Meghan revela que não foi permitida a convidar sua sobrinha para o casamento.

“Com a Ashleigh, a orientação na época foi que ela não deveria vir para o nosso casamento”, relembrou Meghan. “Eu estava no carro com H [Harry]. Eu estava com ela no viva-voz e nós falamos com ela sobre a orientação que recebemos e porque essa decisão foi tomada... é doloroso”.

Ashleigh também se pronunciou na série e relatou: “Eu acho que disse que estava machucada em um certo nível, mas eu entendi de onde vinha. Saber que por conta da minha mãe biológica uma relação que é tão importante para mim foi impactada dessa forma... senti que, por conta dela isso foi tirado de mim, tem sido difícil”.

Além de Samantha e Meghan não serem próximas, a mãe de Ashleigh já causou muitos problemas para a meia-irmã. Samantha já processou a irmã por difamação e chegou a ir até o palácio de Londres em que Harry e Meghan moravam, para entregar uma carta, sendo parada pelos seguranças.

Reality-show!

Ainda no seriado documental, Harry e Meghan surpreenderam ao compararem seu noivado na Família Real como um reality-show.

Parte do terceiro episódio da produção é focada do anúncio do noivado dos dois. Em determinado trecho, Markle classificou o anúncio como um “reality show orquestrado”.