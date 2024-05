Meghan Markle revela detalhes da criação dos filhos, Archie e Lilibet

Meghan Markle deu alguns detalhes dos bastidores da infância dos filhos Lilibet e o Archie, durante a viagem que fez recentemente à Nigéria

Desde que Meghan Markle e o príncipe Harry se tornaram pais, os dois protegem os filhos dos olhos do público. Prezando sempre pela privacidade dos pequenos, os fãs do duque e da duquesa de Sussex não têm muita ideia de como é a vida dos dois filhos do casal, Archie, de cinco anos e, Lilibet, de dois anos, na Califórnia.

No entanto, durante a viagem recente do casal fizeram para a Nigéria para um evento do Invictus Games, o casal conversou com os alunos da turma do jardim de infância da Fundação Archewell de Sussex, que cantaram e dançaram para o duque e a duquesa, que depois revelaram detalhes dos passatempos favoritos dos filhos.

"Cantar e dançar é a aula favorita de vocês?", Harry perguntou às crianças. Meghan, então, revelou: “Essa é a aula favorita de Lili, talvez seja só pular”. Mais tarde ela também revelou que um dos interesses atuais de Archie é a construção, depois de conhecer alguns dos interesses do aluno em eletrônica.

Esta não foi a única informação que Meghan forneceu sobre Lilibet enquanto o casal estava lá. Quando participavam numa conversa sobre saúde mental, a Duquesa de Sussex expôs um diálogo recente com a filha que a deixou emocionada.

Meghan Markle expôs um diálogo recente com sua filha de 2 anos, Lilibet, que a deixou emocionada. A esposa do príncipe Harry falou sobre a interação com sua caçula em uma conversa com estudantes de uma escola na Nigéria, durante sua passagem recente pelo país africano. O relato da duquesa foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mirror.

A ex-estrela da série ‘Suits’ contou para os estudantes: “A nossa filha, Lili, ela é muito, muito menor que vocês, pessoal. Ela está para fazer três anos e, há algumas semanas, ela olhou para mim e viu o reflexo dela nos meus olhos. Aí ela me disse: ‘Mamãe, eu me vejo em você’”.

“Ela falou literalmente, foi uma ênfase diferente nessas palavras”, completou a artista sobre a fala da criança. “Eu pensei, ‘sim, eu me vejo em você e você se vê em mim’. E eu olho essa sala [repleta de crianças] e também me vejo em vocês”, completou Meghan.